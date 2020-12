GF Vip 5 | ventitreesima puntata in diretta – Le scelte dei concorrenti | restare o abbandonare?

Leggi su davidemaggio

(Di venerdì 4 dicembre 2020) GF Vip 5 Il Grande Fratello Vip 5 torna al venerdì con lae qui su DavideMaggio.it si rinnova l’appuntamento con il liveblogging, per seguire e aggiornare inminuto per minuto tutto ciò che accade in studio e soprattutto nella Casa durante la serata. Grande Fratello Vip 5: laminuto per minuto della21.46: Breve anteprima. 21.48: Signorini arriva in studio e ricorda ai telespettatori che “vi terremo compagnia durante le feste”. Elisabetta vs tutte! 21.55: Salutati i vip, si parte con il primo tema della serata: Giulia vs Elisabetta. “Perché tu mandavi i messaggio a un uomo sposato?”, domanda il conduttore alla Salemi. Lei spiega: “Io mai mi permetterei di mancare di rispetto a una donna sposata (…) A me non risulta”. E ...