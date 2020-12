Galleria Vittoria | nota del Comune di Napoli | “Riapertura entro fine inverno”

Leggi su 2anews

(Di venerdì 4 dicembre 2020) Report deldisul cantiere che riguarderà la: si attende il dissequestro per l’avvio dei lavorianno. Uno dei cantieri più importanti diè quello della, il tunnel chiuso dalladi settembre in seguito alla caduta di uno dei pannelli interni (per fortuna senza gravi conseguenze per