F 1 | GP Sakhir - Libere 2 | Russell vola con la Mercedes

(Di venerdì 4 dicembre 2020) Anche nella seconda sessione di provedel GP del, Georgeha ottenuto il giro più veloce. Il sostituto di Hamilton allaha completato altri 48 giri, il più rapido in 54.7 secondi, e si è lasciato alle spalle la Red Bull di Max Verstappen per poco più di un decimo. Terzo tempo per un coriaceo Sergio Perez, che già lo scorso weekend aveva dimostrato di avere tutte le carte in regole per ottenere il podio, salvo poi doversi ritirare per quel problema al motore. Le provedi oggi hanno confermato che assisteremo a un fine settimana particolarmente intenso, con distacchi molto ridotti - soprattutto nel gruppo centrale - nel quale la gestione del traffico in pista sarà cruciale, ancora di più durante le prime fasi delle qualifiche che potrebbero trasformarsi in una ...