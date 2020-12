Estetiste e parrucchiere danneggiate dal Covid: una categoria non protetta (Di venerdì 4 dicembre 2020) Sono tante le Estetiste come la protagonista di questa storia, che si sono ritrovate economicamente colpite dalla crisi Covid. La storia di Francesca è infatti comune a molte sue colleghe, chi ne ha la proprietà o chi gestisce centri estetici. Da mesi si ritrovano con l’acqua alla gola, in mezzo ad enormi difficoltà. Francesca, la protagonista di questa storia, vive quello di non essere iscritta a enti bilaterali. “Per questo motivo, come mi ha spiegato il mio consulente del lavoro non abbiamo diritto alla cassa integrazione. Solo a maggio, dopo vari richieste e sollecitazioni, abbiamo avuto il responso venendo a sapere che il nostro ente di riferimento non è l’Inps, ma l’FSBA (Fondo di solidarietà bilaterale per l’artigianato). Di conseguenza non abbiamo diritto a nessun tipo di ammortizzatori sociali“. Ma intanto, Francesca continua a pagare ... Leggi su quotidianpost (Di venerdì 4 dicembre 2020) Sono tante lecome la protagonista di questa storia, che si sono ritrovate economicamente colpite dalla crisi. La storia di Francesca è infatti comune a molte sue colleghe, chi ne ha la proprietà o chi gestisce centri estetici. Da mesi si ritrovano con l’acqua alla gola, in mezzo ad enormi difficoltà. Francesca, la protagonista di questa storia, vive quello di non essere iscritta a enti bilaterali. “Per questo motivo, come mi ha spiegato il mio consulente del lavoro non abbiamo diritto alla cassa integrazione. Solo a maggio, dopo vari richieste e sollecitazioni, abbiamo avuto il responso venendo a sapere che il nostro ente di riferimento non è l’Inps, ma l’FSBA (Fondo di solidarietà bilaterale per l’artigianato). Di conseguenza non abbiamo diritto a nessun tipo di ammortizzatori sociali“. Ma intanto, Francesca continua a pagare ...

Sono tante le estetiste che come la protagonista di questa storia, si sono ritrovate economicamente colpite dalla crisi Covid.

