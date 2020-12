Esame Suarez a Perugia | sospesa per 9 mesi la rettrice dell’Università Indagati dirigenti della Juve

(Di venerdì 4 dicembre 2020) La Procura diha emanato un comunicato in merito alla vicenda dell’“farsa” di. La Guardia di Finanza ha sospeso per 9ladie risultanoanchentus. Questo il comunicato: “Dopo le perquisizioni e sequestri del 22 settembre 2020, le indagini hanno significativamente corroborato il quadro probatorio che già si era delineato in ordine all’organizzazione, da parte degli, nel corso di una sessione istituita ad personam, di un‘farsa’, che ha consentito il rilascio dell’attestato di conoscenzalingua italiana del tipo ‘B1’ ...

Corriere : «L’esame di Suarez fu una farsa, richieste avanzate dalla Juventus» Indagati i manager bianconeri - ZZiliani : ESAME DI #SUAREZ: INDAGATI I DIRIGENTI DELLA #JUVENTUS. SI SONO “attivati ai massimi livelli istituzionali per acce… - pisto_gol : Suarez, l’esame fu una farsa: Juventus, indagati i vertici- - liciniamagrini : RT @DomaniGiornale: Nuovi sviluppi nella vicenda dell’esame “farsa” che ha consentito il rilascio dell’attestato di conoscenza della lingua… - redblack1980 : RT @ZZiliani: ESAME DI #SUAREZ: INDAGATI I DIRIGENTI DELLA #JUVENTUS. SI SONO “attivati ai massimi livelli istituzionali per accelerare il… -

L’esame di italiano sostenuto da Luis Suarez presso l’Università per Stranieri di Siena lo scorso 17 settembre per ottenere il passaporto italiano “fu una farsa”. Il procuratore della Repubblica ...Sospesi dall'attività per 8 mesi la rettrice, il direttore e i professori coinvolti nell'esame del giocatore. Come riportato dal Corriere della Sera la Guardia di Finanza ha eseguito la sospensione da ...