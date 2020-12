EasyJet riduce drasticamente il suo traffico in Italia (Di venerdì 4 dicembre 2020) In una nota ai dipendenti, la compagnia britannica EasyJet, ha annunciato una riduzione della propria flotta (nove Airbus A320 in meno) nei tre principali aeroporti Italiani serviti, portando da 36 a 27 gli aeromobili basati in Italia. Nello specifico il piano prevede di ridurre da 22 a 21 gli aerei basati presso l’aeroporto Milano Malpensa, da 7 a 4 quelli basati all’aeroporto di Napoli Capodichino e da 7 a 2 quelli basati allo scalo di Venezia-Marco Polo. Tuttavia, il direttore di EasyJet in Italia, Lorenzo Lagorio, ha chiarito che la Penisola rimane un mercato chiave per la compagnia aerea. Se non è ancora prevista una data per la riduzione della flotta, potrebbe interessare 1.500 dipendenti, per il momento messi a lavoro a tempo ridotto fino a marzo 2021. “Abbiamo investito costantemente nel ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 4 dicembre 2020) In una nota ai dipendenti, la compagnia britannica, ha annunciato una riduzione della propria flotta (nove Airbus A320 in meno) nei tre principali aeroportini serviti, portando da 36 a 27 gli aeromobili basati in. Nello specifico il piano prevede di ridurre da 22 a 21 gli aerei basati presso l’aeroporto Milano Malpensa, da 7 a 4 quelli basati all’aeroporto di Napoli Capodichino e da 7 a 2 quelli basati allo scalo di Venezia-Marco Polo. Tuttavia, il direttore diin, Lorenzo Lagorio, ha chiarito che la Penisola rimane un mercato chiave per la compagnia aerea. Se non è ancora prevista una data per la riduzione della flotta, potrebbe interessare 1.500 dipendenti, per il momento messi a lavoro a tempo ridotto fino a marzo 2021. “Abbiamo investito costantemente nel ...

