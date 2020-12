E se la Brexit al Regno Unito fosse convenuta (per ora)?

(Di venerdì 4 dicembre 2020) Premessa: da cittadino europeo che vive a Londra da diversi anni, io sono stato sempre, e lo sono tutt, contrario alla. Non mi scorderò mai l’aria cupa che si respirava tra la gente a Londra, città fortemente pro-Remain, il 24 giugno 2016, il giorno dopo il famigerato referendum. Ilformalmente sarà del tutto fuori dall’Unione Europea a partire dal 1° gennaio 2021, quando sarà finito questo anno di transizione, anche se anccon tanti punti interrogativi. Molti deieer si sentono già fuori, e, con un chiaro messaggio politico mandato da Boris Johnson e dai suoi, hanno assaggiato di recente i vantaggi che questa uscita comporta. Già, perché ilha lasciato l’EMA (Agenzia europea del farmaco), che ha spostato ...

