DIRETTA F1, GP Sakhir LIVE: scatta la FP2, la Ferrari vuole crescere, Russell prova a stupire ancora (Di venerdì 4 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.28 Due minuti al via della sessione, si scaldano i motori a Sakhir! #FP2#HaasF1 #SakhirGP pic.twitter.com/PZurvXpbPQ — Haas F1 Team (@HaasF1Team) December 4, 2020 18.26 Riproponiamo i tempi della FP1, con le gomme utilizzate dai piloti FP1 CLASSIFICATION @GeorgeRussell63 tops an official race weekend session for the first time in his F1 career #SakhirGP #F1 pic.twitter.com/0ON1IYUmg4 — Formula 1 (@F1) December 4, 2020 18.25 Nei box Renault c’è anche Fernando Alonso, pronto a tornare in pianta stabile nel 2021 Welcome, @alo oficial #SakhirGP #F1 @RenaultF1Team pic.twitter.com/kdL7pyaUdX — Formula 1 (@F1) December 4, 2020 18.23 Buona prima sessione anche per la Alpha Tauri, che con Daniil Kvyat e Pierre Gasly si ... Leggi su oasport (Di venerdì 4 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.28 Due minuti al via della sessione, si scaldano i motori a! #FP2#HaasF1 #GP pic.twitter.com/PZurvXpbPQ — Haas F1 Team (@HaasF1Team) December 4, 2020 18.26 Riproponiamo i tempi della FP1, con le gomme utilizzate dai piloti FP1 CLASSIFICATION @George63 tops an official race weekend session for the first time in his F1 career #GP #F1 pic.twitter.com/0ON1IYUmg4 — Formula 1 (@F1) December 4, 2020 18.25 Nei box Renault c’è anche Fernando Alonso, pronto a tornare in pianta stabile nel 2021 Welcome, @alo oficial #GP #F1 @RenaultF1Team pic.twitter.com/kdL7pyaUdX — Formula 1 (@F1) December 4, 2020 18.23 Buona prima sessione anche per la Alpha Tauri, che con Daniil Kvyat e Pierre Gasly si ...

SkySportF1 : ?? RUSSELL È GIÀ SUPER (?? #FP1) Red Bull è subito dietro, Ferrari in top-10 I risultati ? - SkySportF1 : ?? #Bottas va già fortissimo (-40' ?? #FP1) ? Le Red Bull lo seguono da vicino, Russell a 9 decimi Il LIVE ?… - SkySportF1 : Tutti gli aggiornamenti dal venerdì del #SakhirGP: il live delle libere del venerdì #SkyMotori #F1 #Formula1 - motorboxcom : Dai che siamo in #DIRETTA per la cronaca #LIVE minuto per minuto delle #PL2 #FP2 #F1 #SakhirGP. Riuscirà George… - Salvuss : Dai che siamo in #DIRETTA per la cronaca #LIVE minuto per minuto delle #PL2 #FP2 #F1 #SakhirGP. Riuscirà George… -