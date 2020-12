"Chi vuole sciare merita di finire sotto la neve". La Lucarelli la spara grossa: intervengono Goggia e Brignone? Insulti anche a loro (Di venerdì 4 dicembre 2020) Selvaggia Lucarelli al centro della polemica. Il tutto è iniziato quando la giornalista ha commentato la decisione del governo di tenere chiusi impianti sciistici in vista del Natale, affinché si possa fermare l'emergenza coronavirus. Una scelta controversa che ha visto le critiche di sportivi e non, alle quali la stessa Lucarelli ha voluto replicare: "Tutti quelli che hanno il problema del dove, quando, come andare a sciare con 700 morti al giorno meriterebbero di finire un paio di minuti sotto la neve, magari venuta giù da una grondaia molto grande. E magari lo skipass smette di essere la priorità di fine anno". Un'uscita che ha visto la Lucarelli essere presa di mira sui social. Non solo, perché a rispondere per le rime - allontanandosi però da chi ha ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 4 dicembre 2020) Selvaggiaal centro della polemica. Il tutto è iniziato quando la giornalista ha commentato la decisione del governo di tenere chiusi impianti sciistici in vista del Natale, affinché si possa fermare l'emergenza coronavirus. Una scelta controversa che ha visto le critiche di sportivi e non, alle quali la stessaha voluto replicare: "Tutti quelli che hanno il problema del dove, quando, come andare acon 700 morti al giorno meriterebbero diun paio di minutila, magari venuta giù da una grondaia molto grande. E magari lo skipass smette di essere la priorità di fine anno". Un'uscita che ha visto laessere presa di mira sui social. Non solo, perché a rispondere per le rime - allontanandosi però da chi ha ...

borghi_claudio : Intanto sul Corriere di domani il 'quirinalista' ci informa che chi vuole che l'Italia si sottometta al giogo del M… - AccademiaCrusca : Chi vuole, può, sapendo che non è scienza, vedere in GALAVERNA una “gala invernale”, come Ciro Chistoni il quale sc… - PiazzapulitaLA7 : 'Le regioni avranno tantissime responsabilità, ma anche il Ministro Speranza ne ha una gigantesca, finora il coordi… - sch_antonio : @Michele_Arnese nsomma... definire anti-UE le critiche su un strumento finanziario è abbassare di molto la soglia d… - sandocan82 : @Solano_56 Cosa c'entra... Adesso non è il ds di nessuno quindi può parlare con chi vuole. Denigrato, emirginato, s… -

Ultime Notizie dalla rete : Chi vuole Ecco chi vuole già spennarci con le tasse e la patrimoniale ilGiornale.it Coprifuoco esteso a Capodanno: «Feste solo coi conviventi»

A Selegas si punta sul mandorlo: piante gratis a chi vuole coltivarlo

Ecco le regole in vigore. La deroga: sì ai ricongiungimenti tra regioni per i fidanzati. L'ultima stretta sui viaggi all'estero: al rientro sarà necessaria la quarantena ...Le piante di mandorlo verranno acquistate dal comune e messe a disposizione gratuitamente dei cittadini interessati ...