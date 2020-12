Cassian Andor: Diego Luna ha confermato che le riprese sono iniziate a Londra (Di venerdì 4 dicembre 2020) Diego Luna ha confermato che le riprese della serie Cassian Andor, destinata a Disney+, sono già iniziate nella città di Londra. Le riprese della serie Cassian Andor sono ufficialmente iniziate, come rivelato dal protagonista Diego Luna intervenendo durante il talk show condotto da Jimmy Kimmel. Il progetto è stato ideato come spinoff del film Rogue One, di cui l'attore è stato uno dei protagonisti accanto a Felicity Jones. Diego Luna ha confermato che il lavoro sul set è iniziato nella città di Londra, anticipando inoltre che i fan della saga creata sa ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 4 dicembre 2020)hache ledella serie, destinata a Disney+,giànella città di. Ledella serieufficialmente, come rivelato dal protagonistaintervenendo durante il talk show condotto da Jimmy Kimmel. Il progetto è stato ideato come spinoff del film Rogue One, di cui l'attore è stato uno dei protagonisti accanto a Felicity Jones.hache il lavoro sul set è iniziato nella città di, anticipando inoltre che i fan della saga creata sa ...

