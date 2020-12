Caso Falcone e Borsellino | Di Maio | ' La mafia non è un gioco'

(Di venerdì 4 dicembre 2020)'sono due modelli non soltanto in Italia, ma nel mondo. Hanno combattuto lasacrificando la propria vita'. E' quanto afferma Luigi Di, riferendosi alla scelta di un ...

Ultime Notizie dalla rete : Caso Falcone

Falcone e Borsellino "sono due modelli non soltanto in Italia, ma nel mondo. Hanno combattuto la mafia sacrificando la propria vita". E' quanto afferma Luigi Di Maio, riferendosi alla scelta di un ...Fori sulle pareti a simulare buchi di proiettili, come dopo una sparatoria. Sui muri le immagini di don Vito Corleone, interpretato da Marlon Brando, tratte dal film ‘Il Padrino‘, vicino alle foto che ...