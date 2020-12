Alessandro Borghese torna con 4 Ristoranti: in sella sulla moto tra cibi e luoghi mozzafiato (Di venerdì 4 dicembre 2020) 4 Ristoranti riparte martedì 8 Dicembre su Sky Uno e in streaming su Now Tv in prima serata. E al timone del programma tanto atteso c’è lui, l’immancabile Alessandro Borghese. Poco tempo fa il conduttore nonché cuoco famoso, aveva espresso la volontà di ritornare a girare l’Italia e conoscere le realtà di molti ristoratori pronti a sfidarsi tra un piatto e l’altro. E nonostante la difficile situazione causata dall’emergenza sanitaria, il noto chef c’è riuscito portando una ventata di novità che presto i telespettatori potranno vedere. La prima puntata ci sarà dunque l’8 Dicembre con tappa a Milano laddove Borghese – come da tradizione – ispezionerà passo dopo passo i Ristoranti e la cucina. Tutto verrà osservato nei minimi dettagli. Oltre alle pietanze, ci si concentrerà anche al ... Leggi su velvetgossip (Di venerdì 4 dicembre 2020) 4riparte martedì 8 Dicembre su Sky Uno e in streaming su Now Tv in prima serata. E al timone del programma tanto atteso c’è lui, l’immancabile. Poco tempo fa il conduttore nonché cuoco famoso, aveva espresso la volontà di rire a girare l’Italia e conoscere le realtà di molti ristoratori pronti a sfidarsi tra un piatto e l’altro. E nonostante la difficile situazione causata dall’emergenza sanitaria, il noto chef c’è riuscito portando una ventata di novità che presto i telespettatori potranno vedere. La prima puntata ci sarà dunque l’8 Dicembre con tappa a Milano laddove– come da tradizione – ispezionerà passo dopo passo ie la cucina. Tutto verrà osservato nei minimi dettagli. Oltre alle pietanze, ci si concentrerà anche al ...

