Al via campagna su tumori testa-collo, più visibili ma meno conosciuti (Di venerdì 4 dicembre 2020) Roma, 3 dic. (Adnkronos Salute) - Si direbbero invisibili, visto che nessuno ne parla e pochi li conoscono, eppure quelli che colpiscono bocca naso e gola sono i tumori più visibili, perché segnano e, a volte, stravolgono il viso. Colpiscono la salute ma anche l'immagine che ognuno ha di sé, innescando una battaglia fatta di terapie ma anche di difficoltà di relazione con se stessi e con gli altri. Per questo 'Con i tumori di bocca, naso e gola non si scherza', come recita il nome della campagna di informazione promossa da Msd Italia con il patrocinio dell'Associazione italiana di oncologia cervico-cefalica (Aiocc), per diffondere consapevolezza, positività e speranza e non sottovalutarli. L'informazione è infatti un'arma contro queste malattie. Per esempio, se è facile immaginare che fumo e alcol ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 4 dicembre 2020) Roma, 3 dic. (Adnkronos Salute) - Si direbbero in, visto che nessuno ne parla e pochi li conoscono, eppure quelli che colpiscono bocca naso e gola sono ipiù, perché segnano e, a volte, stravolgono il viso. Colpiscono la salute ma anche l'immagine che ognuno ha di sé, innescando una battaglia fatta di terapie ma anche di difficoltà di relazione con se stessi e con gli altri. Per questo 'Con idi bocca, naso e gola non si scherza', come recita il nome delladi informazione promossa da Msd Italia con il patrocinio dell'Associazione italiana di oncologia cervico-cefalica (Aiocc), per diffondere consapevolezza, positività e speranza e non sottovalutarli. L'informazione è infatti un'arma contro queste malattie. Per esempio, se è facile immaginare che fumo e alcol ...

Al via campagna su tumori testa-collo, più visibili ma meno conosciuti

Roma, 3 dic. (Adnkronos Salute) – Si direbbero invisibili, visto che nessuno ne parla e pochi li conoscono, eppure quelli che colpiscono bocca naso e gola sono i tumori più visibili, perché segnano e, ...

Roma, 3 dic. (Adnkronos Salute) – Si direbbero invisibili, visto che nessuno ne parla e pochi li conoscono, eppure quelli che colpiscono bocca naso e gola sono i tumori più visibili, perché segnano e, ...