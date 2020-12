Zarif contro tutti. Ecco le accuse dell’Iran all’Occidente (Di giovedì 3 dicembre 2020) “La situazione in Iran è molto grave. La terza ondata ci ha colpito in autunno. Abbiamo anche altri virus come l’influenza comune. Il nostro personale medico fa del suo meglio, abbiamo medici competenti, ma il carico di lavoro è troppo pesante da troppo tempo”, ha detto il ministro degli Esteri iraniano, Javad Zarif, intervistato al Med2020 dell’Ispi. La dichiarazione rientra nel quadro di un attacco contro gli Stati Uniti e il sistema della “massima pressione” con cui l’amministrazione Trump ha provato a schiacciare Teheran — accusato di portare avanti un programma atomico militare clandestino, di costruire missili balistici e di diffondere influenza nella regione attraverso partiti/milizia estremisti che si muovono a detrimento degli alleati americani (Israele, Arabia Saudita, Emirati su tutti). Zarif ha accusato ... Leggi su formiche (Di giovedì 3 dicembre 2020) “La situazione in Iran è molto grave. La terza ondata ci ha colpito in autunno. Abbiamo anche altri virus come l’influenza comune. Il nostro personale medico fa del suo meglio, abbiamo medici competenti, ma il carico di lavoro è troppo pesante da troppo tempo”, ha detto il ministro degli Esteri iraniano, Javad, intervistato al Med2020 dell’Ispi. La dichiarazione rientra nel quadro di un attaccogli Stati Uniti e il sistema della “massima pressione” con cui l’amministrazione Trump ha provato a schiacciare Teheran — accusato di portare avanti un programma atomico militare clandestino, di costruire missili balistici e di diffondere influenza nella regione attraverso partiti/milizia estremisti che si muovono a detrimento degli alleati americani (Israele, Arabia Saudita, Emirati su).ha accusato ...

