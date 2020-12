X Factor 2020 | le canzoni della semifinale | i titoli

Leggi su tpi

(Di giovedì 3 dicembre 2020) X, lequinta puntata dei LIVE: iQuali sono idelle(cover e inediti)dei Live di Xin onda oggi, giovedì 3 dicembre, alle ore 21,15 su Sky Uno? Se ve lo state chiedendo questo articolo fa al caso vostro. Di seguito tutti idelle: PRIMA MANCHE Little Pieces of Marmelade: Muori Delay con Alberto Ferrari dei Verdena N.A.I.P.: La canzone mononota con Elio Blind: Baby con Madame Casadilego: Catrame con Lazza Mydrama: Chic con Izi SECONDA MANCHE Little Pieces of Marmelade: Gimme all your Love degli Alabama Shakes N.A.I.P.: Milano Circonvallazione Esterna degli ...