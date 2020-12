X Factor 2020 | eliminati semifinale | chi è stato eliminato oggi | 3 dicembre

Leggi su tpi

(Di giovedì 3 dicembre 2020) Quali concorrenti sono stati, giovedì 3, al termine delladi X? La puntata ha visto una sola eliminazione. A dover lasciare il talet show di Sky Uno è… notizia in aggiornamento… I finalisti di Xsono quindi: notizia in aggiornamento… Come si vota Abbiamo visto l’della quinta puntata dei LIVE di Xandata in onda– giovedì 3– (o ieri, se leggete in ritardo), ma come si vota? Il voto durante i Live sarà disponibile tramite i seguenti canali in modo totalmente gratuito: WEB: accedendo al ...