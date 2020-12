Volley, SuperLega: Perugia liquida Modena con un secco 3-0 e torna in testa, +1 su Civitanova (Di giovedì 3 dicembre 2020) Perugia ha sconfitto Modena per 3-0 (25-20; 25-23; 26-24) nel recupero della nona giornata della SuperLega, il massimo campionato italiano di Volley maschile. I Block Devils hanno conquistato la decima vittoria in stagione e sono tornati in testa alla classifica generale con 30 punti all’attivo in undici incontri disputati, riprendendosi così la lunghezza di vantaggio nei confronti di Civitanova a parità di match giocati. I ragazzi di coach Vital Heynen si sono imposti con autorità in questo big match e hanno inflitto ai Canarini il quinto ko in campionato, relegando così gli emiliani al sesto posto in graduatoria. A trascinare gli uomini sono stati il fuoriclasse Wilfredo Leon (18 punti con 3 aces per lo schiacciatore) e l’opposto Thijs Ter Horst (14 punti con 2 aces ... Leggi su oasport (Di giovedì 3 dicembre 2020)ha sconfittoper 3-0 (25-20; 25-23; 26-24) nel recupero della nona giornata della, il massimo campionato italiano dimaschile. I Block Devils hanno conquistato la decima vittoria in stagione e sonoti inalla classifica generale con 30 punti all’attivo in undici incontri disputati, riprendendosi così la lunghezza di vantaggio nei confronti dia parità di match giocati. I ragazzi di coach Vital Heynen si sono imposti con autorità in questo big match e hanno inflitto ai Canarini il quinto ko in campionato, relegando così gli emiliani al sesto posto in graduatoria. A trascinare gli uomini sono stati il fuoriclasse Wilfredo Leon (18 punti con 3 aces per lo schiacciatore) e l’opposto Thijs Ter Horst (14 punti con 2 aces ...

