Violenza | punta coltello alla gola della convivente e la minaccia di morte | arrestato

Nei giorni precedenti l'uomo aveva fatto alla ragazza ostinate e brutali avances Prato, 3 dicembre 2020 - Ieri sera in via Valla i Carabinieri di Firenze che operano a Prato in supporto e rinforzo all ...

Dai videogame violenti al gioco d'azzardo, piano per tutelare i minori

Commissione d'inchiesta per infanzia e adolescenza del Senato definisce il piano per tutelare i minori con focus su web, videogame e baby gang: i cinesi puntano a gestire il gioco d'azzardo.

