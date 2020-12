Ue: Fontana, 'con risorse Recovery no a interventi spot per bici e monopattini' (Di giovedì 3 dicembre 2020) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di giovedì 3 dicembre 2020) su Notizie.it.

fattoquotidiano : LOMBARDIA / L'OBIETTIVO DELLA LEGA Un piano con un unico scopo: riaprire tutto, il prima possibile, per non bruciar… - TV7Benevento : Ue: Fontana, 'con risorse Recovery no a interventi spot per bici e monopattini'... - AveCarla1 : Lo abbiamo visto in Lombardia con Fontana e Galleria, la storia si ripete con Musumeci. Col cessodestra nessuno è a… - SACEgroup : ?? #GaranziaItalia | Garantito da SACE un finanziamento di €10 mln emesso da @CA_Ita in favore di @Fontana_Group, re… - GiancarloGarci6 : Fontana (Lombardia): «Dpcm sempre all’ultimo minuto, il governo ascolti le nostre proposte» -