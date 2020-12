Traffico Roma del 03-12-2020 ore 13:30 (Di giovedì 3 dicembre 2020) Luceverde Roma dentro vatti a questo aggiornamento da Simone Cerchiara all’Euro è chiusa per incidente Viale dell’Arte Traffico al momento deviato In entrambe le direzioni vicino a Cipro incidente in via San Tommaso d’Aquino incidente in via della Pineta Sacchetti tra il Forte Braschi e Cornelia un altro incidente avvenuto uscendo dalla carreggiata esterna del raccordo anulare ed Entrando sul tratto Urbano della A24 Intanto in via Conca d’Oro abbiamo lavori e disagi ripercussioni nelle vicinanze di via dei Prati Fiscali lavori anche sulla viadotto della Magliana altezza via del Cappellaccio direzione EUR Laurentina riaperta viale Cambellotti in precedenza chiusa all’altezza di via di Tor Bella Monaca altra riapertura quella della via Collatina terminati interventi dopo via di Salone andando verso Roma Torniamo a parlare di chiusure ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 3 dicembre 2020) Luceverdedentro vatti a questo aggiornamento da Simone Cerchiara all’Euro è chiusa per incidente Viale dell’Arteal momento deviato In entrambe le direzioni vicino a Cipro incidente in via San Tommaso d’Aquino incidente in via della Pineta Sacchetti tra il Forte Braschi e Cornelia un altro incidente avvenuto uscendo dalla carreggiata esterna del raccordo anulare ed Entrando sul tratto Urbano della A24 Intanto in via Conca d’Oro abbiamo lavori e disagi ripercussioni nelle vicinanze di via dei Prati Fiscali lavori anche sulla viadotto della Magliana altezza via del Cappellaccio direzione EUR Laurentina riaperta viale Cambellotti in precedenza chiusa all’altezza di via di Tor Bella Monaca altra riapertura quella della via Collatina terminati interventi dopo via di Salone andando versoTorniamo a parlare di chiusure ...

virginiaraggi : Le “botticelle”, le carrozze che vedete in giro nel centro di Roma, non potranno più circolare per strada, nel traf… - virginiaraggi : Spostate 42 bancarelle dell'Eur, tra via Cristoforo Colombo e piazzale metro. Creavano pericoli per il traffico e p… - virginiaraggi : Grazie a Carabinieri Roma per blitz anti-camorra in Lazio, Veneto e Campania. Arrestate 28 persone, coinvolto anche… - PLRomaCapitale : #Roma - Via Carlo Pisacane - traffico rallentato causa #incidente presso Via Anto Giulio Barilli - LuisellaLuis : RT @virginiaraggi: Le “botticelle”, le carrozze che vedete in giro nel centro di Roma, non potranno più circolare per strada, nel traffico,… -

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Blocco traffico a Roma: domenica senza auto nella fascia verde, tutte le informazioni RomaToday GdF Frosinone: applicate misure di prevenzione antimafia nei confronti di due pluripregiudicati

La Guardia di Finanza di Frosinone, sin dalle prime ore di questa mattina, sta dando esecuzione a misure di prevenzione patrimoniali nei confronti di due pluripregiudicati di Pontecorvo (FR). Nello sp ...

Roma, usura durante il lockdown: 7 arresti, tassi fino al 500%

Le vittime che non riuscivano a versare le somme richieste, secondo gli inquirenti, venivano minacciate di ritorsioni ...

La Guardia di Finanza di Frosinone, sin dalle prime ore di questa mattina, sta dando esecuzione a misure di prevenzione patrimoniali nei confronti di due pluripregiudicati di Pontecorvo (FR). Nello sp ...Le vittime che non riuscivano a versare le somme richieste, secondo gli inquirenti, venivano minacciate di ritorsioni ...