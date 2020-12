Tampone pre natalizio: “Utile ma non risolutivo”, parlano gli esperti (Di giovedì 3 dicembre 2020) In vista delle feste in arrivo, molti cittadini si stanno precipitando per fare un Tampone pre natalizio. Questo onde evitare di infettare parenti e amici durante il cenone del 25 dicembre. Tuttavia non si tratta di una soluzione definitiva e al 100 percento efficace, secondo numerosi esperti virologi. LA VERA SOLUZIONE SECONDO RICCIARDI – Tra L'articolo Leggi su dailynews24 (Di giovedì 3 dicembre 2020) In vista delle feste in arrivo, molti cittadini si stanno precipitando per fare unpre. Questo onde evitare di infettare parenti e amici durante il cenone del 25 dicembre. Tuttavia non si tratta di una soluzione definitiva e al 100 percento efficace, secondo numerosivirologi. LA VERA SOLUZIONE SECONDO RICCIARDI – Tra L'articolo

In vista delle feste in arrivo, molti cittadini si stanno precipitando per fare un tampone pre natalizio. Questo onde evitare di infettare parenti e amici durante il cenone del 25 dicembre. Tuttavia ...

L'assessore Lopalco: "Utilizzabile solo in protocolli clinici e in pazienti ospedalizzati con caratteristiche definite dagli stessi protocolli" ...

