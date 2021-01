Stati Generali della politica attuale | ma non simili a quelli storici del Regno di Francia

Leggi su webzeta

(Di giovedì 3 dicembre 2020) Gli, attualmente di moda nellaitaliana, riportano nella nostra memoria e con le differenze storicheconvocati molte volte nei secoli scorsi neldi. In questa nazione costituivano un’assemblea di consultazione; convocati per la prima volta da Filippo IV nel 1302, si continuò a convocali fino al 1615. Le motivazioni per la convocazione di quest’organo assembleare erano l’imposizione al popolo di tasse, gabelle e tributi. Nel 1615 Maria dei Medici convocò una sessione che sembrava essere l’ultima. Invece Glifurono convocati di nuovo per il rinnovo, dopo 174 anni, il 5 maggio 1789 dal sovrano Luigi XVI. Composizione degliLa convocazione ...