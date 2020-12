Stash dei The Kolors e Giulia Belmonte diventano genitori (Di giovedì 3 dicembre 2020) Stash Fiordispino diventà Papà. La voce dei The Kolors e di brani come Everytime, Pensare male, Non è vero arriva al suo successo più grande: la nascita di sua figlia che si chiama Grace. Poche ore fa con una prima breve story Instagram, dal suo profilo ha annunciato la lieta notizia che era attesa proprio in questi giorni: “È nata Grace… Ed è la cosa più bella del mondo!” seguita da un cuore. Successivamente, in un secondo post più corposo, Stash compare in un selfie in compagnia della sua compagna e neo mamma Giulia Belmonte evidentemente nel post parto. La coppia è sorridente (e non può che essere altrimenti). Il cantante condivide la sua gioia così: È appena nata Grace… e io sembro un cretino che fa avanti e indietro per i corridoi dell’ospedale per la gioia ed euforia che sto provando ora… Non ci ... Leggi su gossipblog (Di giovedì 3 dicembre 2020)Fiordispino diventà Papà. La voce dei Thee di brani come Everytime, Pensare male, Non è vero arriva al suo successo più grande: la nascita di sua figlia che si chiama Grace. Poche ore fa con una prima breve story Instagram, dal suo profilo ha annunciato la lieta notizia che era attesa proprio in questi giorni: “È nata Grace… Ed è la cosa più bella del mondo!” seguita da un cuore. Successivamente, in un secondo post più corposo,compare in un selfie in compagnia della sua compagna e neo mammaevidentemente nel post parto. La coppia è sorridente (e non può che essere altrimenti). Il cantante condivide la sua gioia così: È appena nata Grace… e io sembro un cretino che fa avanti e indietro per i corridoi dell’ospedale per la gioia ed euforia che sto provando ora… Non ci ...

