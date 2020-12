Slava Praga-Be’er Sheva | Sima trascina i cechi ai sedicesimi

Leggi su sport.periodicodaily

(Di venerdì 4 dicembre 2020) Lo Slaviaha offerto una brilante performance contro gli israeliani del, blindando la qualificazione aidi Europa League. Per decretare la prima della classe dobbiamo aspettare al big match del 10 dicembre contro il Bayer Leverkusen. Com’è andata la partita? Primo tempo Lo Slaviaè sceso in campo con il temperamente giusto, la vittoria contro il Nizza ha dato ancora la fiducia necessaria ad una squadra che sta sorprendendo in Europa League. Nella gara contro il, squadra sulla carta inferiore posizionata nel fondo del Gruppo C. Sonoe Stanciu i marcatori nel primo tempo. Il primo ha segnato dopo una prima mezz’ora dominata dai, 19enne senegalese ha segnato di testa ...