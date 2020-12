Scissione M5s a Bruxelles: in 4 verso i Verdi (Di giovedì 3 dicembre 2020) Le trattative sono entrate in fase avanzata già a novembre. Anche prima che i 4 ribelli M5s a Bruxelles prendessero la decisione di ritirare la propria quota dal pagamento degli otto addetti alla comunicazione della delegazione all’Europarlamento. Ora sembrerebbe che ci siamo: Ignazio Corrao, Pier Nicola Pedicini, Eleonora Evi e Rosa D’Amato hanno lasciato il Movimento e stanno per aderire al gruppo dei Verdi europei. Domani la famiglia politica guidata all’Eurocamera dal belga Philippe Lamberts e dalla tedesca Ska Keller ne discute in una riunione straordinaria. Sono principalmente due gli ostacoli che finora hanno bloccato la trattativa. I Verdi hanno sempre chiesto un divorzio dal M5s, come pre-requisito per entrare nel gruppo. E poi c’era il problema di Eleonora Evi, referente per Rousseau a Bruxelles: si è ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 3 dicembre 2020) Le trattative sono entrate in fase avanzata già a novembre. Anche prima che i 4 ribelli M5s aprendessero la decisione di ritirare la propria quota dal pagamento degli otto addetti alla comunicazione della delegazione all’Europarlamento. Ora sembrerebbe che ci siamo: Ignazio Corrao, Pier Nicola Pedicini, Eleonora Evi e Rosa D’Amato hanno lasciato il Movimento e stanno per aderire al gruppo deieuropei. Domani la famiglia politica guidata all’Eurocamera dal belga Philippe Lamberts e dalla tedesca Ska Keller ne discute in una riunione straordinaria. Sono principalmente due gli ostacoli che finora hanno bloccato la trattativa. Ihanno sempre chiesto un divorzio dal M5s, come pre-requisito per entrare nel gruppo. E poi c’era il problema di Eleonora Evi, referente per Rousseau a: si è ...

