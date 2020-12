Prince con Camille e Vollman con Dolores mi stanno facendo compagnia in queste mie notti insonni

Leggi su optimagazine

(Di giovedì 3 dicembre 2020) Ho ripreso a non dormire quasi niente. Sto lì a rigirarmi nel letto, incapace a prendere sonno, seppur stanco da non riuscire quasi a alzarmi. E sono lì a non prendere sonno ma in balia dei miei mostri. Funziona sempre così, di notte. Tutto sembra irrisolvibile, e questo non è sicuramente un periodo che ci spinge all’ottimismo di giorno, figuriamoci di notte. O tutto ci sembra comunque scontornato, come se fosse impossibile affrontare i pensieri con gli strumenti della razionalità. Così si finisce in una sorta di loop infernale, non si dorme perché si è in qualche modo angosciati da quel che ci succede, a noi come genere umano ma anche a me personalmente, nello specifico, e siccome si è svegli quel che succede prende ancora più l’aspetto mostruoso di qualcosa di irrisolvibile, definitivo. La mattina, quindi, quando suona la sveglia, da noi alle sei e quaranta, ti alzi che sei come uno ...