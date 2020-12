Oggi giornata internazionale delle persone con disabilità (Di giovedì 3 dicembre 2020) Il 3 dicembre si celebra la "giornata internazionale delle persone con disabilità" e l'adozione della "Convenzione sui diritti delle persone con disabilità", documento fondamentale che tra i suoi principi generali proclama valori quali il rispetto per la dignità, l`autonomia individuale, la non-discriminazione, la piena ed effettiva partecipazione e inclusione all`interno della società e le pari opportunità: "senza nominare mai, però, la sessualità come parte integrante della vita delle persone con disabilità. Una 'rimozione' che non stupisce, visto che si tratta di uno dei tabù più radicati nella nostra società".Spiega Armanda Salvucci, presidente di Nessunotocchimario: "Anche se non amiamo le ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 3 dicembre 2020) Il 3 dicembre si celebra la "con" e l'adozione della "Convenzione sui diritticon", documento fondamentale che tra i suoi principi generali proclama valori quali il rispetto per la dignità, l`autonomia individuale, la non-discriminazione, la piena ed effettiva partecipazione e inclusione all`interno della società e le pari opportunità: "senza nominare mai, però, la sessualità come parte integrante della vitacon. Una 'rimozione' che non stupisce, visto che si tratta di uno dei tabù più radicati nella nostra società".Spiega Armanda Salvucci, presidente di Nessunotocchimario: "Anche se non amiamo le ...

