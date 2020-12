Nuovo DPCM | Toti | ' Se andasse in conversione parlamentare sarebbe nostra intenzione provare a modificarlo'

(Di giovedì 3 dicembre 2020) Il presidente della Regione Liguria, Giovanni, promette battaglia: 'Il decreto ormai è in Gazzetta, più che criticare questa scelta al momento non posso fare: è evidente che seingià prima delle feste di Natale, ma credo anche di ...

matteosalvinimi : Il nuovo #Dpcm? Nessuno pretende di fare i veglioni con 300 persone alla Fantozzi, ma almeno a #Natale, S. Stefano… - marcodimaio : Lo ribadiamo, ancora una volta: si può continuare a tenere alta la guarda permettendo alle persone legate da affett… - marcodimaio : Poche ore al nuovo #Dpcm che, visto l’andamento del contagio in costante miglioramento, allenterà alcune misure. Lo… - PiacenzaSera : Nuovo Dpcm: Natale, Santo Stefano e Capodanno nel proprio Comune. Scuola in presenza dal 7 gennaio - Dal 21 dicembr… - NicoZulli : Nuovo Dpcm, spostamenti a Natale: senatori e deputati Pd contro lo stop. SIETE SODALI DI FONTANA E TOTI? -

Ultime Notizie dalla rete : Nuovo DPCM

«Sarà un Natale diverso, ma non meno autentico». Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso della conferenza stampa da Palazzo Chigi sull'approvazione del nuovo Dpcm sulle misure anti ...Approvato il nuovo Dpcm firmato da Conte in serata oggi: il provvedimento entrerà in vigore il 4 dicembre 2020 e durerà fino al 15 gennaio 2021 ...