Nations League, sorteggio Final four: l'Italia contro la Spagna (Di giovedì 3 dicembre 2020) Sarà la Spagna a sfidare l'Italia nella semiFinale di Nations League che si disputerà il 6 ottobre 2021 a San Siro. Nell'altra semiFinale il Belgio affronterà la Francia a Torino il giorno dopo. Questo l'esito del sorteggio di oggi a Nyon che ha definito gli accoppiamenti nella Final four della competizione che sarà ospitata in Italia. Le sedi saranno Milano (San Siro) e Torino (Allianz Stadium). Con l'obiettivo della Finale il 10 ottobre mentre quella di consolazione nello stadio della Juventus. Quattro Finaliste diverse da quelle 2019: Portogallo, Olanda, Inghilterra e Svizzera daranno vita alla fase Finale del torneo che lo scorso anno è stato vinto dalla nazionale lusitana.

