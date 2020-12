Marc Marquez si è operato. Terzo intervento all’omero destro, sotto i ferri per 11 ore! Tempi di recupero incerti (Di venerdì 4 dicembre 2020) Marc Marquez si è operato per la terza volta all’omero del braccio destro. Il centauro spagnolo è finito sotto i ferri presso la Clinica Ruber Internacional di Madrid. Il pluri Campione del Mondo di MotoGP si è dovuto sottoporre a un intervento chirurgico per la terza volta nel giro di sei mesi e, come riportano i media spagnoli, i medici si sono dovuti prodigare per ben 11 ore, effettuando anche un trapianto d’osso. L’operazione, svolta in una struttura differente rispetto a quelle precedenti, si è resa necessaria in seguito ai diversi problemi che l’alfiere della Honda aveva riscontrato durante la fase di riabilitazione. Le continue terapie conservative, le molteplici sedute fisioterapiche e i molti allenamenti non avevano risolto il ... Leggi su oasport (Di venerdì 4 dicembre 2020)si èper la terza voltadel braccio. Il centauro spagnolo è finitopresso la Clinica Ruber Internacional di Madrid. Il pluri Campione del Mondo di MotoGP si è dovutoporre a unchirurgico per la terza volta nel giro di sei mesi e, come riportano i media spagnoli, i medici si sono dovuti prodigare per ben 11 ore, effettuando anche un trapianto d’osso. L’operazione, svolta in una struttura differente rispetto a quelle precedenti, si è resa necessaria in seguito ai diversi problemi che l’alfiere della Honda aveva riscontrato durante la fase di riabilitazione. Le continue terapie conservative, le molteplici sedute fisioterapiche e i molti allenamenti non avevano risolto il ...

