L’epidemia negli Usa | record di morti in un giorno | «Più degli attentati dell’11 settembre»

Drammatico il bilancio dei morti negli Stati uniti, che in un giorno hanno registrato 3.157 decessi. Secondo i dati della John Hopkins university, gli Stati Uniti hanno registrato un nuovo drammatico record di morti giornalieri: i nuovi decessi in 24 ore sono 3.157, «più delle vittime degli attentati dell'11 settembre», ha dichiarato Guardian.

