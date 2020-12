Italia-Spagna e Francia-Belgio: sorteggiate le semifinali di Nations League (Di giovedì 3 dicembre 2020) AGI - La sfidante dell'Italia nella semifinale dei playoffs di Nations League sarà la Spagna. La partita contro le furie rosse è prevista per il prossimo 6 ottobre a Milano. Ventiquattro ore dopo, nell'altro match previsto invece a Torino, si scontreranno Belgio e Francia. La finale e la sfida per il terzo posto si giocheranno domenica 10 ottobre. Leggi su agi (Di giovedì 3 dicembre 2020) AGI - La sfidante dell'nella semifinale dei playoffs disarà la. La partita contro le furie rosse è prevista per il prossimo 6 ottobre a Milano. Ventiquattro ore dopo, nell'altro match previsto invece a Torino, si scontreranno. La finale e la sfida per il terzo posto si giocheranno domenica 10 ottobre.

