Inter | altro che Epic | guai ad avere Brozovic in squadra

Marcelo Brozovic ha conquistato il centrocampo dell'Inter nella gara con il Borussia, ma averlo in squadra può essere un 'guaio' Riecco Marcelo Brozovic. Il croato contro il Borussia Moenchengladbach ha ripreso in mano il centrocampo e si è meritato i complimenti di Antonio Conte. Applausi meritati per chi, superato il Covid, si è dimostrato fondamentale

