In libreria “Terra Incognita” di Sebastiano Barisoni Una mappa per capire i tempi che viviamo e andare incontro al futuro senza troppe paure

Esce oggi il primo libro di Sebastiano Barisoni, vicedirettore di Radio24-Il Sole 24 Ore e storico conduttore del programma Focus Economia. "Terra Incognita", edito da Solferino, è, come recita il sottotitolo "Una mappa per il nuovo orizzonte economico" e approda in libreria in un momento storico, come sappiamo, davvero particolare. Provvidenziale quindi una voce in più a disposizione dei lettori che vogliono capire cosa sta accadendo e cosa è accaduto negli ultimi anni nelle nostre società, da un punto vista economico ma non solo. Il testo ha il pregio di usare un linguaggio comprensibile a tutti, anche quando si addentra in argomenti piuttosto complessi. Ma questa è sempre stata la cifra comunicativa dell'autore.

