God of War: l'art director Raf Grassetti reimmagina i personaggi di Chrono Trigger (Di giovedì 3 dicembre 2020) Raf Grassetti, l'Art director di God Of War, ha condiviso le sue rivisitazioni dei classici personaggi di Chrono Trigger. Grassetti condivide regolarmente le sue opere su Instagram, dove mostra un tocco di fotorealismo per molti famosi franchise di fumetti e videogiochi. Più recentemente, ha prodotto i rendering di Spiderman, Teenage Mutant Ninja Turtles e Darth Maul. I personaggi di Chrono Trigger reimmaginati sono stati Robo, Frog e lo stesso Chrono. Secondo il post di Grassetti, ci saranno altre rivisitazioni di questo classico franchise. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di giovedì 3 dicembre 2020) Raf, l'Artdi God Of War, ha condiviso le sue rivisitazioni dei classicidicondivide regolarmente le sue opere su Instagram, dove mostra un tocco di fotorealismo per molti famosi franchise di fumetti e videogiochi. Più recentemente, ha prodotto i rendering di Spiderman, Teenage Mutant Ninja Turtles e Darth Maul. Iditi sono stati Robo, Frog e lo stesso. Secondo il post di, ci saranno altre rivisitazioni di questo classico franchise. Leggi altro...

reitakaextra : RT @_4dango_: Zhongli 'God of War' archon incognito vs Childe 'Tartaglia' Fatui battle nerd #GenshinImpact #?? - zazoomblog : Fortnite ospiterà anche Kratos da God of War nella Stagione 5 - #Fortnite #ospiterà #anche #Kratos - GamingToday4 : Fortnite con God of War: arriva Kratos con una nuova skin! -