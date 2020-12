“Giù le mani dalle nostre mogli” i mariti di Bellano diffamano il maresciallo (Di giovedì 3 dicembre 2020) Su un muro al centro del piccolo paese in provincia di Lecco sono apparse delle scritte: “Giù le mani dalle nostre mogli“. É il messaggio degli uomini di Bellano che accusano il maresciallo in servizio, di essere un dongiovanni con le proprie consorti. C’è un fondo di verità o sono solo maldicenze? Il messaggio apparso sul muro del paese Nella notte scorsa, su un muro al centro di un paesino in provincia di Lecco, Bellano, sono apparse delle scritte anonime nei confronti del maresciallo del paese. Un episodio che rimanda immediatamente ad una canzone di De Andrè o ad una narrazione di Andrea Vitali. Niente di tutto questo, nessuna strategia di marketing. Quello che si sa è solo che, nel piccolo paese che si affaccia sul lago di Como, non si parla ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 3 dicembre 2020) Su un muro al centro del piccolo paese in provincia di Lecco sono apparse delle scritte:lemogli“. É il messaggio degli uomini diche accusano ilin servizio, di essere un dongiovanni con le proprie consorti. C’è un fondo di verità o sono solo maldicenze? Il messaggio apparso sul muro del paese Nella notte scorsa, su un muro al centro di un paesino in provincia di Lecco,, sono apparse delle scritte anonime nei confronti deldel paese. Un episodio che rimanda immediatamente ad una canzone di De Andrè o ad una narrazione di Andrea Vitali. Niente di tutto questo, nessuna strategia di marketing. Quello che si sa è solo che, nel piccolo paese che si affaccia sul lago di Como, non si parla ...

