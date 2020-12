GF Vip | Gabriele Parpiglia commenta l’eliminazione dell’amico Enock

Leggi su thesocialpost

(Di giovedì 3 dicembre 2020) Intervista a cura di: Marco Zoccali Il Grande Fratello Vip non si ferma, anzi raddoppia l’appuntamento settimanale con il pubblico tornando in onda anche il venerdì. Nell’ultima puntata del reality, che andrà in onda fino a febbraio, è stato eliminato, uno dei concorrenti che più ha diviso il pubblico. Apprezzato da molti, ma finito anche al centro di alcune polemiche soprattutto dopo l’ingresso di Selvaggia Roma,Barwuah ha sicuramente lasciato un segno in questa edizione del programma. The Social Post ha voluto tracciare un bilancio della sua esperienza all’interno della casa del GF Vip intervistando un suo caro amico, il giornalista e conduttore televisivo: “Sono molto inca**ato“, come hai ...