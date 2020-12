Furto valori in Croazia, presi due poliziotti e un carabiniere (Di giovedì 3 dicembre 2020) Arrestati dalla Polizia Croata al confine con la Slovenia Due poliziotti in servizio a Napoli e un carabiniere sono stati arrestati al confine tra la Croazia e la Slovenia, dalla Polizia Croata, con l’accusa di Furto. I tre rappresentanti delle forze dell’ordine italiani, secondo quanto si apprende, sono stati bloccati dalla Polizia di Buje, mentre L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di giovedì 3 dicembre 2020) Arrestati dalla Polizia Croata al confine con la Slovenia Duein servizio a Napoli e unsono stati arrestati al confine tra lae la Slovenia, dalla Polizia Croata, con l’accusa di. I tre rappresentanti delle forze dell’ordine italiani, secondo quanto si apprende, sono stati bloccati dalla Polizia di Buje, mentre L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

