Francia: Mattarella, 'da Giscard d'Estaing passione e convinzione per Ue' Roma, 3 dic. (Adnkronos) - "Valery Giscard d'Estaing, personalità di profonda e poliedrica cultura, ha lasciato una forte impronta, oltre che nella vita politica nazionale, nella comune casa europea, alla cui costruzione ha contribuito con passione e convinzione" Lo scrive il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio inviato al Presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron. "Il suo ruolo nella definizione delle istituzioni comunitarie -sempre ispirato ai più elevati valori del costituzionalismo europeo- costituisce oggi -ricorda ancora il Capo dello Stato-?un patrimonio politico e giuridico di cui tutti i popoli europei possono giovarsi. Con questi sentimenti, rinnovo a Lei, signor Presidente, le condoglianze più sentite del popolo italiano".

