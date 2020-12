Cucina una ricetta, falla evolvere, tramandala nel futuro (Di giovedì 3 dicembre 2020) La tradizione non è altro che un’innovazione ben riuscita: ecco perché per proiettare nel futuro il nostro patrimonio gastronomico, bisogna farlo evolvere. Dal 1929 La Cucina Italiana è la rivista che si impegna a conservare, tramandare e reinterpretare la nostra tradizione, per renderla contemporanea. In questo 2020 ha lanciato una campagna per rendere «la cucina italiana» Patrimonio Immateriale dell’Umanità UNESCO e lo ha fatto anche con un viaggio speciale, da Nord a Sud, per andare a caccia dei dolci più tipici, e dargli un twist creativo. Lo ha fatto con un progetto in otto tappe insieme a Nutella® e ora le ricette raccolte in questa avventura sono tutte disponibili online per chiunque voglia cimentarsi nell’impresa (non così difficile) di aggiungere un tocco goloso in più a pasticciotti, sbrisolona, torta di nocciole e persino al maritozzo! Leggi su vanityfair (Di giovedì 3 dicembre 2020) La tradizione non è altro che un’innovazione ben riuscita: ecco perché per proiettare nel futuro il nostro patrimonio gastronomico, bisogna farlo evolvere. Dal 1929 La Cucina Italiana è la rivista che si impegna a conservare, tramandare e reinterpretare la nostra tradizione, per renderla contemporanea. In questo 2020 ha lanciato una campagna per rendere «la cucina italiana» Patrimonio Immateriale dell’Umanità UNESCO e lo ha fatto anche con un viaggio speciale, da Nord a Sud, per andare a caccia dei dolci più tipici, e dargli un twist creativo. Lo ha fatto con un progetto in otto tappe insieme a Nutella® e ora le ricette raccolte in questa avventura sono tutte disponibili online per chiunque voglia cimentarsi nell’impresa (non così difficile) di aggiungere un tocco goloso in più a pasticciotti, sbrisolona, torta di nocciole e persino al maritozzo!

annatrieste : Stavo preparando una cosa in cucina. A casa mia, a Barra. Dalla finestra socchiusa arriva un urlo 'Tonì è muort Mar… - ItalyMFA : 5° #Settimanadellacucinaitaliana??#ItalianTaste2020 Saperi e sapori delle terre ???? 'La scienza in cucina e l'arte… - triolo_antonio : Un giorno puoi passare da una regione ad un'altra, il giorno dopo non puoi uscire dal comune... Vediamo se #Conte c… - AnguillaCaraibi : Il CuisinArt ha riaperto ed è entrato a far parte della “Bubble” di Anguilla. Tutti gli ospiti sono i benvenuti per… - sonlello : RT @NinettaOrlando: La mattina,nonostante il gran sonno, è un momento della giornata che amo tantissimo. Io e Franco ci sediamo in cucina l… -

Ultime Notizie dalla rete : Cucina una Cucina una ricetta, falla evolvere, tramandala nel futuro Vanity Fair.it 10 consigli per l’igiene di casa al top

Quali sono le strategie per igienizzare casa al meglio? Pulire… non sempre è sufficiente! Al fine di garantire un’igiene davvero a prova di salute sono sufficienti poche e semplici regole da seguire n ...

Tre giovani chef hanno problemi economici che cercano di risolvere. Ma la persona in cui credevano le tradisce.

Tre cuori in cucina.Tre giovani chef hanno problemi economici che cercano di risolvere. Ma la persona in cui credevano le tradisce.

Quali sono le strategie per igienizzare casa al meglio? Pulire… non sempre è sufficiente! Al fine di garantire un’igiene davvero a prova di salute sono sufficienti poche e semplici regole da seguire n ...Tre cuori in cucina.Tre giovani chef hanno problemi economici che cercano di risolvere. Ma la persona in cui credevano le tradisce.