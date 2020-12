Confessioni di un serial killer: la storia di Samuel Little, il più prolifico d’America (Di giovedì 3 dicembre 2020) La contradditoria storia di Samuel Little, il più prolifico serial killer degli Stati Uniti. L’uomo ha confessato 93 omicidi, ma le forze dell’ordine sono riuscite a verificare solo 50 Confessioni – molte altre sono ancora in attesa di conferma finale. Continuano ad emergere nuovi dettagli e informazioni su tantissimi casi di omicidio perpetrati negli Stati L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di giovedì 3 dicembre 2020) La contradditoriadi, il piùdegli Stati Uniti. L’uomo ha confessato 93 omicidi, ma le forze dell’ordine sono riuscite a verificare solo 50– molte altre sono ancora in attesa di conferma finale. Continuano ad emergere nuovi dettagli e informazioni su tantissimi casi di omicidio perpetrati negli Stati L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

bianca_caimi : RT @_DAGOSPIA_: CONFESSIONI DI UN SERIAL KILLER – LA LUNGA SCIA DI SANGUE LASCIATA PER 30 ANNI DA SAMUEL LITTLE... - _DAGOSPIA_ : CONFESSIONI DI UN SERIAL KILLER – LA LUNGA SCIA DI SANGUE LASCIATA PER 30 ANNI DA SAMUEL LITTLE...… -