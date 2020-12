Con questo trucchetto tutto lo sporco fra le piastrelle andrà via! Ecco cosa vi occorre (Di giovedì 3 dicembre 2020) Lo spazio tra le mattonelle della cucina, della doccia o del pavimento, chiamate fughe, spesso accumulano grandi quantitativi di sporco e non è facile riuscire ad eliminarlo in maniera semplice, anche lavandole più volte. Questi piccoli anfratti, infatti, riescono a trattenere la sporcizia e perfino piccoli strati di muffa, con grande facilità, specialmente se ci troviamo a vivere in ambienti particolarmente umidi. Esistono tanti prodotti acquistabili, che agevolano queste procedure, anche se spesso questi risultano davvero costosi. Così, per evitare questo dispendio economico, oggi vogliamo proporvi una ricetta “fatta in casa” che possa facilmente riuscire a compensare perfettamente la mancanza di questi prodotti e che risulti allo stesso tempo davvero efficace, in modo da eliminare perfettamente qualunque sporcizia si sia insinuata nelle fughe della ... Leggi su virali.video (Di giovedì 3 dicembre 2020) Lo spazio tra le mattonelle della cucina, della doccia o del pavimento, chiamate fughe, spesso accumulano grandi quantitativi die non è facile riuscire ad eliminarlo in maniera semplice, anche lavandole più volte. Questi piccoli anfratti, infatti, riescono a trattenere la sporcizia e perfino piccoli strati di muffa, con grande facilità, specialmente se ci troviamo a vivere in ambienti particolarmente umidi. Esistono tanti prodotti acquistabili, che agevolano queste procedure, anche se spesso questi risultano davvero costosi. Così, per evitaredispendio economico, oggi vogliamo proporvi una ricetta “fatta in casa” che possa facilmente riuscire a compensare perfettamente la mancanza di questi prodotti e che risulti allo stesso tempo davvero efficace, in modo da eliminare perfettamente qualunque sporcizia si sia insinuata nelle fughe della ...

matteosalvinimi : #Salvini: leggo su @laveritaweb che c’è in Procura a Roma un’indagine sulle mascherine ordinate da #Arcuri in Cina… - RaiNews : 'Ho visto questo paziente anziano fuori dal suo letto che voleva uscire dalla stanza, in lacrime. Allora mi sono av… - OfficialASRoma : Paolo non poteva affrontare un ricovero da solo. Suo nipote Matteo lo ha accompagnato nella lotta contro il Covid-1… - hinatroia : @asahiisavirgin amore senti mi dispiace essere sempre quella che rompe il cazzo, ma su questo social è pieno di rag… - therealengie : Regia la chiamata di Francesco subito perché basta con questo clima #GFVIP -

Ultime Notizie dalla rete : Con questo 'Se continuiamo con questo trend, tempo 15 giorni e ci chiudono il paese' Oggi Treviso Cosa hai ascoltato nel 2020? Te lo dice Spotify

Quello che sta per giungere al termine non è stato un anno come tutti gli altri, provare a riassumerlo non è certo un'impresa semplice. Spotify lo fa come ormai da tradizione in questo periodo con la ...

Packlink in collaborazione con PayPal lancia una nuova piattaforma di spedizioni in Italia, Spagna, Francia e Portogallo

/PRNewswire/ -- Oggi Packlink, il fornitore di spedizioni online con la più rapida crescita in Europa, annuncia il lancio di una nuova piattaforma ...

Quello che sta per giungere al termine non è stato un anno come tutti gli altri, provare a riassumerlo non è certo un'impresa semplice. Spotify lo fa come ormai da tradizione in questo periodo con la .../PRNewswire/ -- Oggi Packlink, il fornitore di spedizioni online con la più rapida crescita in Europa, annuncia il lancio di una nuova piattaforma ...