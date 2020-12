Commercio | le proposte dei Moderati | “Bisogna dare risposte”

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 3 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti“Dopo tutta l’esperienza acquisita da marzo sul virus Covid-19 pensiamo che la buona politica dovrebbe smettere di prendersi in giro e prendere in giro le persone e incominciare adelle risposte serie, concrete e fattibili alle attività produttive”. Così i consigliere comunali del gruppoMimmo Franzese, Antonio Puzio e Angela Russo. Che proseguono: “Leche di seguito spiegheremo le abbiamo esposte questa mattina alla commissione preposta e ringraziamo il presidente Nanni Russo, il dirigente Iadicicco e tutti i componenti che ne fanno parte che questa mattina in maniera propositiva e collaborativa hanno espresso le loro idee. Pensiamo che programmando da qui a 8-10 mesi quello che potrebbe essere il futuro scenario che ci aspetta sia facilmente prevedibile e che anche dopo l’uscita del ...