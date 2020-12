Choc in villa in provincia di Roma: banditi entrano in casa, poi partono i colpi di pistola. E’ caccia ai malviventi (Di giovedì 3 dicembre 2020) Ieri sera a Segni, una donna ha denunciato cinque persone che hanno tentato di entrare nella sua abitazione. La signora di 57 anni aveva appena finito di cenare con la sua famiglia quando dei banditi, con l’accento dell’est, hanno colpito con un paletto di cemento la porta finestra della cucina. Leggi anche: Roma, il ‘business’ degli usurai durante il lockdown: 7 arresti La famiglia si trovava ancora a tavola nel momento in cui le cinque persone, dal volto travisato, hanno tentato l’intrusione. Il cognato della donna, che abita vicino la loro abitazione, non appena sentito il frastuono è intervenuto; gli uomini però lo hanno minacciato con una pistola, dalla quale è partito un colpo in direzione porta finestra. La donna, a quel punto, ha preso una pistola, che deteneva legalmente in ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 3 dicembre 2020) Ieri sera a Segni, una donna ha denunciato cinque persone che hanno tentato di entrare nella sua abitazione. La signora di 57 anni aveva appena finito di cenare con la sua famiglia quando dei, con l’accento dell’est, hannoto con un paletto di cemento la porta finestra della cucina. Leggi anche:, il ‘business’ degli usurai durante il lockdown: 7 arresti La famiglia si trovava ancora a tavola nel momento in cui le cinque persone, dal volto travisato, hanno tentato l’intrusione. Il cognato della donna, che abita vicino la loro abitazione, non appena sentito il frastuono è intervenuto; gli uomini però lo hanno minacciato con una, dalla quale è partito un colpo in direzione porta finestra. La donna, a quel punto, ha preso una, che deteneva legalmente in ...

Una rapina in villa finita con un conflitto a fuoco. È accaduto nella serata di ieri – mercoledì 2 dicembre – a Segni comune in provincia di Roma alle porte di Colleferro. Nell'abitazione hanno fatto ...

Una rapina in villa finita con un conflitto a fuoco. È accaduto nella serata di ieri – mercoledì 2 dicembre – a Segni comune in provincia di Roma alle porte di Colleferro. Nell'abitazione hanno fatto ...