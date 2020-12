Cenoni, coprifuoco, spostamenti e pranzo al ristorante: la bozza del Dpcm (Di giovedì 3 dicembre 2020) Luca Sablone Il governo ha inviato alle Regioni la bozza del nuovo decreto in vista del Natale. Ecco tutte le novità che cambieranno le prossime festività Dopo aver approvato in Gazzetta ufficiale il decreto legge che estende la durata dei Dpcm a 50 giorni e regola in maniera definitiva gli spostamenti, il governo ha provveduto a inviare alle Regioni la bozza del decreto che dovrebbe essere firmato in serata. Il premier Giuseppe Conte si prepara così ad annunciare quelle che saranno le novità che caratterizzeranno le prossime festività di fine anno, confermando alcuni divieti e introducendo ulteriori norme per evitare una terza ondata a gennaio. Ecco tutte le novità contenute nella bozza elaborata dall'esecutivo giallorosso. Le disposizioni si applicheranno a partire 4 dicembre e ... Leggi su ilgiornale (Di giovedì 3 dicembre 2020) Luca Sablone Il governo ha inviato alle Regioni ladel nuovo decreto in vista del Natale. Ecco tutte le novità che cambieranno le prossime festività Dopo aver approvato in Gazzetta ufficiale il decreto legge che estende la durata deia 50 giorni e regola in maniera definitiva gli, il governo ha provveduto a inviare alle Regioni ladel decreto che dovrebbe essere firmato in serata. Il premier Giuseppe Conte si prepara così ad annunciare quelle che saranno le novità che caratterizzeranno le prossime festività di fine anno, confermando alcuni divieti e introducendo ulteriori norme per evitare una terza ondata a gennaio. Ecco tutte le novità contenute nellaelaborata dall'esecutivo giallorosso. Le disposizioni si applicheranno a partire 4 dicembre e ...

Natale e Capodanno «blindati» dentro i confini comunali e, dal 21 dicembre al 6 gennaio, blocco degli spostamenti tra le Regioni e divieto di raggiungere le seconde case. Il ...

Confermata la divisione dell’Italia in tre zone di criticità, con la speranza che durante il periodo di Natale l’Italia si tinga di giallo in tutto il suo territorio. Il nuovo Dpcm che dovrebbe vedere ...

