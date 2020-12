Biathlon, Lisa Vittozzi: “Sono contenta di ritrovato il mio tiro, spero di crescere in ogni gara” (Di giovedì 3 dicembre 2020) Il 21° posto nella sprint odierna a Kontiolahti (Finlandia), sede del secondo round della Coppa del Mondo di Biathlon 2020-2021, è da interpretare per Lisa Vittozzi. La sappadina, dopo aver dovuto sopportare la positività al Covid-19, sapeva di dover affrontare un inizio di stagione complicato. Difficoltà che, ancora ora, si evidenziano nelle frazioni sugli sci nelle quali il ritardo di condizione è evidente. Oggi, però, dei miglioramenti si sono visti al poligono, con un solo errore, ricordando i sei bersagli mancati nell’individuale d’esordio e lo zero nella sprint del giorno successivo, ma con un range time molto alto. Nella prova odierna, invece, l’ottavo tempo di range time fa ben sperare: “Oggi non avevo delle bellissime sensazioni, ho ancora un po’ di sinusite e non mi sento benissimo. Ho comunque cercato di dare tutto. Pian ... Leggi su oasport (Di giovedì 3 dicembre 2020) Il 21° posto nella sprint odierna a Kontiolahti (Finlandia), sede del secondo round della Coppa del Mondo di2020-2021, è da interpretare per. La sappadina, dopo aver dovuto sopportare la positività al Covid-19, sapeva di dover affrontare un inizio di stagione complicato. Difficoltà che, ancora ora, si evidenziano nelle frazioni sugli sci nelle quali il ritardo di condizione è evidente. Oggi, però, dei miglioramenti si sono visti al poligono, con un solo errore, ricordando i sei bersagli mancati nell’individuale d’esordio e lo zero nella sprint del giorno successivo, ma con un range time molto alto. Nella prova odierna, invece, l’ottavo tempo di range time fa ben sperare: “Oggi non avevo delle bellissime sensazioni, ho ancora un po’ di sinusite e non mi sento benissimo. Ho comunque cercato di dare tutto. Pian ...

Il 21° posto nella sprint odierna a Kontiolahti (Finlandia), sede del secondo round della Coppa del Mondo di biathlon 2020-2021, è da interpretare per Lisa Vittozzi. La sappadina, dopo aver dovuto sop ...

Hanna Oeberg fa doppietta nella sprint femminile di Kontiolahti. Vittozzi 21sima e Wierer 28sima

La seconda sprint femminile della stagione di Coppa del mondo sulla pista di Kontiolahti conferma l'eccellente stato si forma della Svezia, che piazza entrambe le sorelle Oeberg sul podio. Sul gradino ...

Il 21° posto nella sprint odierna a Kontiolahti (Finlandia), sede del secondo round della Coppa del Mondo di biathlon 2020-2021, è da interpretare per Lisa Vittozzi. La sappadina, dopo aver dovuto sop ...