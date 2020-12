Belen Rodriguez passione in bianco e nero su Instagram (Di giovedì 3 dicembre 2020) La showgirl si abbandona tra le braccia del suo fidanzato Belen Rodriguez incanta i fan con i suoi scatti in bianco e nero. L’ultimo, in ordine di tempo, è quello che la ritrae insieme al fidanzato Antonino Spinalbese, con il quale pare esserci una perfetta sintonia e una passione avvolgente. Dal profilo Instagram della showgirl argentina si nota questa foto in bianco e nero accompagnata dalla didascalia: “grazie a te” con puntini di sospensione quasi come se la conduttrice di Tu si que vales volesse fare riferimento allo stato di benessere che sta vivendo grazie appunto al suo nuovo amore Antonino, che per lei ha stravolto la sua vita lavorativa, abbandonando la professione di Hair stylist e dedicandosi alla sua grande passione per la ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 3 dicembre 2020) La showgirl si abbandona tra le braccia del suo fidanzatoincanta i fan con i suoi scatti in. L’ultimo, in ordine di tempo, è quello che la ritrae insieme al fidanzato Antonino Spinalbese, con il quale pare esserci una perfetta sintonia e unaavvolgente. Dal profilodella showgirl argentina si nota questa foto inaccompagnata dalla didascalia: “grazie a te” con puntini di sospensione quasi come se la conduttrice di Tu si que vales volesse fare riferimento allo stato di benessere che sta vivendo grazie appunto al suo nuovo amore Antonino, che per lei ha stravolto la sua vita lavorativa, abbandonando la professione di Hair stylist e dedicandosi alla sua grandeper la ...

