Bebe Vio in un bar dopo le 18: scatta la multa | Lei si difende: 'Ero andata a trovare un'amica cameriera' (Di giovedì 3 dicembre 2020) La campionessa paralimpica Bebe Vio è stata multata dopo essere stata trovata dai carabinieri in un bar dopo le 18 dai carabinieri impegnati nei controlli per il rispetto delle misure anti Covid . La ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 3 dicembre 2020) La campionessa paralimpicaVio è statataessere stata trovata dai carabinieri in un barle 18 dai carabinieri impegnati nei controlli per il rispetto delle misure anti Covid . La ...

HuffPostItalia : Bebe Vio con gli amici in un locale oltre il coprifuoco: multata per 400 euro - SkyTG24 : Covid, multa per Bebe Vio, in un locale con gli amici oltre il coprifuoco - sole24ore : Oggi 3 dicembre è la giornata internazionale delle persone con #disabilità: ecco i protagonisti coinvolti in prima… - AnsaVeneto : Covid: Bebe Vio, 'io multata ma ero da amica cameriera'. 'Non ero li' per bere, non la vedevo da anni' #ANSA - AnsaVeneto : Multata Bebe Vio: era con il padre, si sono scusati. Era festa compleanno genitore, pagata subito la multa #ANSA -