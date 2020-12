Basket, Champions League 2020-2021: cambia ancora il format. Seconda fase a gironi, poi le Final 8 (Di giovedì 3 dicembre 2020) cambia per la Seconda volta il format di Basketball Champions League 2020-2021. Dopo che i gironi sono stati ridotti di dimensioni, portandoli a quattro squadre invece delle originarie otto (invertendo, di conseguenza, i due numeri), anche la strada che porta alla Finale è stata modificata dal Board della competizione. In particolare, dopo la fine della stagione regolare, previsto per il 26 e 27 gennaio del prossimo anno, non ci sarà il tabellone con ottavi, quarti di Finale e Final Four, ma un diverso format che ricalca quelli di EuroCup e dei l’Eurolega fino ai primissimi Anni ’10. In sostanza, dal 2 e 3 marzo partiranno quelli che il comunicato ufficiale definisce ... Leggi su oasport (Di giovedì 3 dicembre 2020)per lavolta ildiball. Dopo che isono stati ridotti di dimensioni, portandoli a quattro squadre invece delle originarie otto (invertendo, di conseguenza, i due numeri), anche la strada che porta allae è stata modificata dal Board della competizione. In particolare, dopo la fine della stagione regolare, previsto per il 26 e 27 gennaio del prossimo anno, non ci sarà il tabellone con ottavi, quarti die eFour, ma un diversoche ricalca quelli di EuroCup e dei l’Eurolega fino ai primissimi Anni ’10. In sostanza, dal 2 e 3 marzo partiranno quelli che il comunicato ufficiale definisce ...

