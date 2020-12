App Google: in arrivo il blocco delle sessioni in incognito (Di giovedì 3 dicembre 2020) App Google: in arrivo blocco delle sessioni in incognito, gestione suoneria Nest e una funzione che insegna a pronunciare correttamente le parole in inglese. Lo sviluppo della app di Google non conosce sosta. Come riporta il sito “Androidworld.it”, essa fornisce un feed di notizie personalizzato, contiene un assistente personale e una raccolta di pagine, luoghi e altri Leggi su 2anews (Di giovedì 3 dicembre 2020) App: inin, gestione suoneria Nest e una funzione che insegna a pronunciare correttamente le parole in inglese. Lo sviluppo della app dinon conosce sosta. Come riporta il sito “Androidworld.it”, essa fornisce un feed di notizie personalizzato, contiene un assistente personale e una raccolta di pagine, luoghi e altri

Ultime Notizie dalla rete : App Google Un teardown svela numerose novità in arrivo nell’App Google TuttoAndroid.net Scoperta grave vulnerabilità in molte app Android

Scienza e Tecnologia - Il bug in questione consente l'esecuzione di codice arbitrario all'interno delle applicazioni Android con una versione vulnerabile nella libreria Google Play Core . Quest'ultima ...

TikTok, al primo posto su iPhone nel 2020

TikTok diventa l'applicazione più scaricata in Italia. Il periodo COVID-19 ha portato gli utenti a scegliere quelle "più sociali" ...

TikTok diventa l'applicazione più scaricata in Italia. Il periodo COVID-19 ha portato gli utenti a scegliere quelle "più sociali" ...